بطل “صراع العروش” يخضع للعلاج بعد انتهاء المسلسل الشهير

يخضع الممثل كيت هارينجتون بطل مسلسل ”صراع العروش“، الذي لعب شخصية جون سنو، لعلاج بعدما انتهى عرض المسلسل الاسبوع الفائت.

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وقال وكيل أعماله في بيان ”قرر كيت الاستفادة من هذه الاستراحة ليخصص بعض الوقت بعيدًا عن العمل من أجل صحته ليعالج بعض المسائل الشخصية”.

ولم يكشف البيان تفاصيل أكثر حول صحة “كيت” ولكن صحيفة نيويورك بوست نشرت تقريراً ذكرت فيه أن “هارينجتون” تأثر بشدة بسبب انتهاء المسلسل ويخضع لعلاج من الضغوط والإجهاد ومعاقرة الكحول.