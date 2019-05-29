إنسانية مازن معضّم تُترجم في هذا العمل الخيري.. اقرأوا التفاصيل

مازن معضّم، اسم لمع في عالم الفن والتمثيل، فتألق في كل ما قدّمه ونجح في ترك بصمة بعد كل عمل أطلّ فيه، فأحبّه الجمهور وبات ينتظر آخر اعماله وأجددها.

والى جانب كونه ممثلاً ناجحًا، يتّصف “معضّم” ايضًا بإنسانيته وتعاطفه مع أخيه الانسان، ومبادراته لمساعدة كل من هو بحاجة.

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وآخر نشاطاته في هذا المجال، تنظيمه لحفل خيري، بالتعاون مع السيدة ثريا البابا، تحت عنوان “live your dream”، والذي يعود ريعه لمؤسسة “Brave Heart” التي تعالج وتؤمّن العمليات الجراحية للأطفال المصابين بتشوّه القلب الخلقي.

يشارك في هذا الحفل الذي سيقام في 14 حزيران، في قاعة “الأسامبلي هول” بالجامعة الأميركية في بيروت، كل من الممثل مارك رعيدي، والفنان جهاد عقل والاعلامية رولا بقسماتي.

وقد اعلن “معضّم” عن هذا الحفل في صورة نشرها على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعا من خلالها المتابعين لشراء التذاكر بهدف المساهمة بهذا العمل الانساني وانقاذ حياة الاطفال.