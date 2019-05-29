خاص- باسم مغنية يطلق صرخة.. فهل من يستجيب؟

وكأنها “قصّة ابريق الزيت التي لا تنتهي”.. هذا هو حال السيرة السائدة حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي والتي باتت في الآونة الأخيرة “الشغل الشاغل” لعدد من الممثلين والممثلات واهل الصحافة والاعلام في لبنان.

فالمقارنة بين الممثل اللبناني والسوري، وتحديد من الذي نجح على حساب الآخر، وأي ممثل ساهم في نجومية غيره، هو الحديث المتداول حاليًا، وكأن مشاكل الدنيا حُلّت وليس أمامنا سوى هذا الموضوع لنعتل همّه”.

من المعيب أن نقحم هكذا مواضيع عقيمة في الفن، اذ ان هذا الأخير جمع اقطاب العالم ببعضها، ووحَد الشعوب، فلم يميّز بين جنسية وأخرى، انما قدّم نفسه للجميع بهدف التسلية والاستمتاع وايصال الرسائل في اغلب الاحيان، من خلال سيناريو درامي، او كلمات اغنية ما، او حتى قصّة فيديوكليب معيّن.

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فبعد أن “فظّع” البعض بآرائهم غير المقبولة بحقّ الممثل اللبناني، وبعد ان سمحوا لأنفسهم بالانتقاد والتهكّم على الممثلين والممثلات في لبنان، خرج النجم اللبناني باسم مغنية عن صمته، واطلق صرخة مدوّية، واضعا النقاط على الحروف وموصلاً رسائله ما بين السطور.

ففي منشور “طويل” على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردّ مغنية على كل ما قيل في هذا السياق وكل من هاجم الممثلين اللبنانيين او علّق وانتقد وابدى رأيه في هذا الموضوع، حيث ذكّر اولئك “المنظّرين” بالمراحل التي مرّ فيها الفنان اللبناني وكيف حفر بالصخر ليصل الى ما هو عليه اليوم، وبالتحديد خرّيجي المسرح والجامعة اللبنانية، الذين “ذاقوا الويلات” وتعبوا واجتهدوا ليصبحوا اليوم ممثلين من الصف الاول. فلا يجب ان “تُنسف” مسيرة هؤلاء بمجرّد دخول نجم عربي على الخط، ونحن هنا لا نقلل من شأن الممثلين العرب، انما كلمة الحق تقال، فالممثلين اللبنانيين برعوا وابدعوا وتمكنوا من الوصول الى عرين الدراما العربية مصر كذلك الى العالمية، مثال على ذلك الممثل نيكولا معوّض، ونجاحهم هذا ليس منّة من احد، انما هو نتيجة الموهبة اولا والعمل والجهد لتقديم الافضل في كل مرة، ولا يمكن لأحد ان ينكر هذا الامر.

اما بالنسبة للمنظّرين ممن لا يعترف بقدرة الفنان اللبناني الابداعية، نقول كفى! كفى “تمسيح جوخ وتبييض طناجر” وإعطاء قيمة لمَن لا قيمة له. نحن الشعب الذي نجحت السياسة في تفريقنا، لا تسمحوا استغلال الفن للهدف نفسه. قفوا الى جانب الممثل اللبناني المبدع والمتألق والفريد بكل ما يقدّمه، والذي يبصم له أهم نجوم العرب والعالميين لبراعته وقدرته على تجسيد ادوار عديدة باتقان واحترافية. لا تنتقدوا لتسجيل موقف فقط. كونوا موضوعيين، انتقدوا ولكن بمنطق واسلوب محترم، فالفن للجميع، بغضّ النظر عن الجنس والجنسية. وعندما نعمل في مجال الفن، وجب ان نترك كل الامور الاخرى خارجه، فلا نقحمها في عالم غير عالمها، ومجال بعيد عنها ولا يشبهها.

صرخة باسم مغنية