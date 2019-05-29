5 طرق لارتداء الجينز الضّيّق على خطى كيت ميدلتون وميغان ماركل 

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بينما تستعدّين لاستبدال بنطلون سكينيّ جينز، ببنطلون السّاق الواسعة، باعتبار هذا الأخير الأكثر شعبية مؤخرًا، ذكّرتنا الدوقتان الأنيقتان، كيت ميدلتون، و ميغان ماركل، أنّ نمط الدنيم الضّيّق ما زال صالحًا للإرتداء.

ففي الآونة الأخيرة، شوهدت ماركل ببنطلون جينز ضيّق، أثناء تجوّلها في المغرب، وقد ارتدته ثلاث مرات أثناء الزّيارة. كما ارتدته دوقة كامبريدج، في وقت سابق من هذا العام، أثناء لعبها كرة القدم مع الأطفال، خلال رحلة مفاجئة إلى إيرلندا الشّماليّة.

هنا، جمعنا لكِ 5 طرق متجدّدة لارتداء الجينز الضّيّق، على خطى كيت ميدلتون، وميغان ماركل، في عام 2019، اقتبسناها من إطلالاتهما، خلال نزهات غير رسمية، و أثناء أدائهما مهامًا رسمية أيضًا، تعرّفي عليها:

جاكيت عسكري + سترة مخططة + بوت الكاحل مترهل

سترة الياقة المدورة + وشاح حريري مطبع + البوت العسكري

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بلايزر كبيرة الحجم + وشاح + زوج من الأحذية الفلات

سترة صوفية رياضية + أحذية الجري

بلايزر هندسية + كعب مدبب