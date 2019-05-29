عبدالمجيد عبد الله.. هل فعلاً توقّف مشواره الفنّيّ بسبب مرضه؟

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرج الموسيقار، ممدوح سيف، عن صمته، نافيًا جملة وتفصيلاً، الأنباء المتداولة عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، التي تفيد بمرور الفنّان، عبدالمجيد عبد الله، بظروف صحيّة صعبة، قد تنهي مشواره الفنّيّ.
وأكّد سيف، في منشور له على تويتر، أنّ الفنّان عبدالمجيد بصحّة وعافية، وما كان يعانيه مجرّد التهاب عاديّ في الأذن الوسطى فقط.
وكتب الموسيقار:"انتشرت مؤخراً إشاعة عن الفنان عبد المجيد عبدالله وبصفتي صديق مقرّب، أؤكد كذب الإشاعة وأقول لجمهور عبدالمجيد إن فنانكم بخير وصحة والحمد لله، يعيش طقوسه الرمضانية السنوية المعتادة ويمارس الرياضة اليومية، وانا على تواصل دائم معاه. عسى الله يديم أبو عبدالله ويسعدنا دائماً بصوته وفنه".
وأضاف :"للتوضيح؛ أبو عبدالله عنده إلتهاب عادي في الأذن الوسطى فقط، وهذا أمر طبيعي غير مقلق ممكن يصيب كثير من الناس. ليلة البارح كان عبدالمجيد يغني في الإستديو أغنية خاصة للملحن الكبير نواف عبد الله والأمور طيبة ولله الحمد. ياليت الواحد ما ينقل خبر مش متأكد منه من باب الأمانة بس".
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