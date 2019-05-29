أنغام وأصالة ونوال الزغبي نجمات حفلات العيد في السعودية

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""الخليج 365"" من القاهرة: تستعد شركة روتانا للإعلان عن أماكن طرح تذاكر حفلات عيد الفطر التي تشهد مشاركة عدد كبير من النجوم والنجمات بينهم الفنانات أصالة، أنغام ونوال الزغبي وهي الحفلات التي تقام على مدار يومي 5 و6 يونيو في مدن الرياض، الدمام، الطائف، الأحساء.

وتجتمع أنغام مع رابح صقر في حفل الرياض يوم 5 يونيو المتوقع أن يصادف ثاني أيام عيد الفطر، بينما سيكون الجمهور على موعد مع ليلة طربية يحييها الفنان الكبير محمد عبده. في اليوم التالي.

أما في الدمام، فتجتمع أصالة نصري ثاني ايام العيد مع حسين الجسمي. ويحيي محمد حماقي سهرة غنائية في اليوم الثالث تجمعه مع وليد الشامي، فيما يجتمع خالد عبد الرحمن ورامي عبد الله في حفل بالطائف في ثاني أيام العيد ، بينما يجتمع في اليوم التالي جابر الكاسر مع حاتم العراقي.

وفي الأحساء سيكون الجمهور على موعد مع ليلة غنائية مميزة في ثالث أيام عيد الفطر وهي الليلة التي ستجمع بين الفنانة نوال الزغبي والفنان عبد الله الروشيد.