شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق عن جورج وسوف: صديق العمر الغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان وليد توفيق جمهوره بصورة حديثة له مع صديقه الفنان جورج وسوف، عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب وليد على الصورة قائلا: "مع صديق العمر الغالى جورج وسوف والصديق الفنان القدير خالد الشيخ"، ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعيه.

وآخر أعمال وليد توفيق، أغنية "علمتنى اعرف أحب"، من كلمات هانى عبد الكريم، وألحان وليد توفيق، وإنتاجه أيضا، تصوير وإخراج زياد خورى، وقد طرحها الشهر الماضى عبر حسابه على "يوتيوب".