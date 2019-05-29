شكرا لقرائتكم خبر عن كيت هارينجتون بطل "صراع العروش" يخضع لعلاج من الضغوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وكيل أعمال الممثل كيت هارينجتون بطل مسلسل "صراع العروش" (جيم أوف ثرونز) الذى لعب شخصية جون سنو إنه يخضع لعلاج بعدما انتهى المسلسل الذى أنتجته شبكة (إتش.بى.أو).

وأضاف وكيل الأعمال فى بيان أمس الثلاثاء "قرر كيت الاستفادة من هذه الاستراحة ليخصص بعض الوقت بعيدا عن العمل من أجل صحته ليعالج بعض المسائل الشخصية".

وقفز هارينجتون (32 عاما) من ممثل غير معروف ليصبح نجما عالميا فى المسلسل الذى لعب فيه دور سنو الشجاع الذى كانت أفعاله فى الحلقة الأخيرة من أكبر الصدمات للمشاهدين.

ولم يخض البيان فى تفاصيل هذه المسائل، لكن تقريرا فى صحيفة نيويورك بوست ذكر أن هارينجتون تأثر بشدة بسبب انتهاء المسلسل ويخضع لعلاج من الضغوط والإجهاد ومعاقرة الكحول.

Advertisements

وأضاف أنه سجل اسمه لدى عيادة فى الولايات المتحدة قبل عدة أسابيع من انتهاء المسلسل الخيالى الذى يعود للعصور الوسطى يوم 19 مايو. وتابع 19.3 مليون مشاهد الحلقة الأخيرة داخل الولايات المتحدة وحدها، وهو رقم قياسى لشبكة (إتش.بى.أو).

وقال هارينجتون، الذى تزوج من زميلته فى بطولة المسلسل روز ليزلى فى 2018، لمجلة فارايتى فى وقت سابق من العام إنه وجد صعوبة من قبل فى التعامل مع الشهرة والاهتمام اللذين سببهما المسلسل، ووصفهما بالأمر "المخيف".