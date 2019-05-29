مي عمر: أرفض تقديم دور "فتاة الليل".. ولن أعتزل التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قالت الفنان مي عمر، إن قبولها لأي دور يتوقف على كونها "مرتاحة" لتقديمه أم لا، لافتةً إلى أن هناك مشاهد ترفض تقديمها في الدراما كشخصية "فتاة الليل".

وأضافت مي عمر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لن أتوقف نهائيًا عن التمثيل بسبب ضغوط أسرتي، ولكن قد أحصل على إجازة طويلة، وهو ما حدث معي من قبل، في شهر رمضان قبل الماضي، عقب تقديم عملين، حيث حصلت بعدها علي إجازة 4 شهور، دون المشاركة والارتباط في أي أعمال تعرض علي".

يُذكر أن الفنانة مي عمر تشاكر هذا العام في مسلسل "ولد الغلابة" من بطولة أحمد السقا، وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.