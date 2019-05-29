سحور MBC يجمع نجوم دراما رمضان..وهذا ما قالته لبلبة وأنجي المقدم للفنخاص بالفيديو- أمل بوشوشة ترد...

ميرنا وليد - بيروت - أقامت قناة "MBC مصر" حفل سحور فى أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة أهرامات الجيزة في مصر، للإحتفال بنجاح أعمال موسم رمضان 2019، وحرص أغلب نجوم وصناع هذه الأعمال على حضور الحفل وعدد من الممثلين والإعلاميين .

ومن بين المشاهير الحاضرين في السحور أحمد السقا، صابرين، أمينة خليل، ​علي ربيع​، كريم محمود عبد العزيز، هنا شيحة، إنجي المقدم ، إياد نصار، ريهام عبد الغفور، خالد الصاوي، ​لبلبة​ ، ليلى علوي، رشا مهدي، منة فضالي، مي عمر، أحمد مالك، مي سليم، ميس حمدان، دانا حمدان، نسرين أمين، نهال عنبر، المخرج ​محمد سامي​، الاعلامي شريف عامر والإعلامي عمرو أديب.

وخلال السحور أعلن سام بارنيت، الرئيس التنفيذي لشبكة قنوات "MBC" عن إطلاق قناة جديدة تحمل اسم "MBC شمال إفريقيا"، وتكون تلك القناة موجهة لدول تونس والمغرب والجزائر، وذلك بعد أسابيع عدة من قيامها بإطلاق قناة "MBC العراق".

و أعلن سام بارنيت أيضاً في كلمته إن محمد عبد المتعال سيتولى منصب رئيس الشبكة، وذلك بعد النجاح الذي حققه في إدارة شبكة قنوات "MBC مصر"، على مدار السنوات الخمس الماضية، وهو ما أكده مازن الحايك، المتحدث باسم المجموعة.

و من جهتها، أكدت الممثلة لبلبة على متابعتها لشبكة قنوات "MBC" لما تقدمه من مسلسلات درامية جذابة ومميزة في صورة لائقة بالمشاهد المصري واللبناني والعربي .

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أما الممثلة ​أنجي المقدم​، فأكدت على سعادتها بنجاح مسلسلها الرمضاني "ولد الغلابة"، مشيرة إلى تلقيها العديد من ردود الافعال الجيدة من الجماهير حول شخصية "صفية" التي أدتها في المسلسل، و أوضحت أن من أهم عوامل نجاح المسلسل هو عرضه على شاشة كبيرة مثل "MBC مصر"، إلى جانب طاقم العمل المميز.

وأعرب الممثل علي ربيع لموقع "الفن" عن سعادته بنجاح مسلسله الذي يخوض به المنافسة الرمضانية لهذا العام "فكرة بمليون جنيه"، مشيراً إلى أنه يعتبر قناة "MBC مصر" وجه الخير عليه، حيث أنه العام الثالث على التوالي الذي يتواجد من خلاله في الموسم الرمضاني.

وأشار المخرج محمد سامي إلى أن الاحداث القادمة من مسلسل "​وَلد الغلابة​" ستكون مليئة بالإثارة والمتعة، وطالب الجمهور بمتابعة باقي الحلقات، معرباً عن سعادته بالتعاون مه الممثل أحمد السقا و طاقم عمل المسلسل بالكامل .

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