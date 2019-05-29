ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن: هيفا وهبي تخطف الأنظار بلوك رائع وممثل شهير في العناية المركزة موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية بالصورة- هيفا وهبي تنافس الرجل ببذلة بيضاء مها المصري لـ"الفن": "سلال ذهب" مختلف عن كل الأعمال الشامية عمرو دياب يمازح الحضور: "تملي معاك" أغنية دينية ممثل سعودي شهير في العناية المركزة وناصر القصبي يعلّق ميريام فارس تشيد بأداء نادين نسيب نجيم في "خمسة ونص" هل هدّدت أمل علم الدين جورج كلوني بـ الطلاق؟ Copyright : ElFann.com المزيد المزيد

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