ميرنا وليد - بيروت - التقى موقع الخليج 365 بالفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، فكشفت عن المسلسلات التي تتابعها ضمن السباق الرمضاني، إلى جانب الطبق الرمضاني الذي لا يمكن أن تتخلّى عنه على المائدة اليومية.
وفي هذا اللقاء ردّت بوشوشة على التعليقات السلبية التي طالتها في مقابلة سابقة أجريناها معها حول تكلمها باللهجة اللبنانية، وتخلّيها عن لهجتها الجزائرية بحسب ما أشار إليه المتابعون.
خلال المقابلة تم وضع أغنية الفنانة شيرين عبد الوهاب "يا بتفكر يا بتحس" وهي شارة مسلسل "خمسة ونص"، وبالتالي طرحنا على بوشوشة سؤالاً عن رأيها بهذا العمل.
تتابعون تفاصيل اللقاء في الفيديو المرفق.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- أمل بوشوشة ترد على من انتقدها..وتكشف عن عشقها لشيرين عبد الوهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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