الحلقة الثالثة والعشرون من ولد الغلابة رمضان 2019

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مسلسل ولد الغلابة الحلقة 23

مسلسل ولد الغلابة الحلقة 23، يجسد بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم الفنان أحمد السقا، وكل من الفنانة مى عمر، انجى المقدم، هادى الجيار، محمد ممدوح، إدوارد، كريم عفيفي، ويضم مسلسل ولد الغلابة الحلقة 23 ايضاً، هبة مجدي، صفاء الطوخي، والوجه الجديد مي سامي، أخت المخرج محمد سامي، الذي يخرج العمل، تأليف أيمن سلامة.

شهدلقاء عيسى وفح فى احدى الأماكن الزراعية، وظل يغازلها، أما فيما يخص قضية حمزة الذى قتل شقيقته فحكمت المحكمة عليه بالإعدام شنقاً وسط صرخات من زوجته وصفية وزينب وخالته، وظهر عليه الحزن الشديد والدموع وتذكر مشهد قتله لشقيقته فى ندم.