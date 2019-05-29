الحلقة 23 من ولد الغلابة رمضان 2019

مسلسل ولد الغلابة الحلقة 23 للفنان أحمد السقا، الذي يقوم بتجسيد شخصية رجل صعيدي يعيش حية بائسة وفقير لدرجة كبيرة، ويكون مسئولاً عن عائلته، ويضطر للعمل في مهنتين، الأولى مدرس مادة التاريخ في أحد المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلًا سائق تاكسي ولكن سرعان ما يتم سرقة التاكسي الخاص به منذ الحلقات الأولى، وبالرغم من ذلك تدفعه الظروف المحيطة له للإتجار في المخدرات، وتتطور الأحداث بعد ذلك فى مسلسل ولد الغلابة الحلقة 23 لتصبح قصة معقدة ومشوقة بتفاصيل رائعة.