كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة 23 من ولد الغلابة رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهدت الحلقة 23 من مسلسل ولد الغلابة الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، أحداثا جديدة حيث تم الحكم بالإعدام على حمزة شقيق الفنان أحمد السقا، وتشاجرت هبة مجدي ابنة خالته مع مي عمر لاعتقادها بأن تزوجها.
مسلسل ولد الغلابة الحلقة 23 للفنان أحمد السقا، الذي يقوم بتجسيد شخصية رجل صعيدي يعيش حية بائسة وفقير لدرجة كبيرة، ويكون مسئولاً عن عائلته، ويضطر للعمل في مهنتين، الأولى مدرس مادة التاريخ في أحد المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلًا سائق تاكسي ولكن سرعان ما يتم سرقة التاكسي الخاص به منذ الحلقات الأولى، وبالرغم من ذلك تدفعه الظروف المحيطة له للإتجار في المخدرات، وتتطور الأحداث بعد ذلك فى مسلسل ولد الغلابة الحلقة 23 لتصبح قصة معقدة ومشوقة بتفاصيل رائعة.