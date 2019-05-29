كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات خليجية.. ملخص أحداث الحلقة 23 من "حدود الشر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل "حدود الشر"، الذي يعرض على قناة "روتانا خليجية"، في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، تهديد ليلى لنعيمة بطردها من المنزل.

قامت ليلى بإخبار نعيمة بأن عائشة التي كانت بمثابة ابنتها هي الآن خادمتها، وسيأتي يوم ويخرج الجميع من المنزل وتبقى عائشة بخدمتها، وما أن دخل أبو جاسم حتى قامت ليلى بتمثيل البكاء وتقول لهم حرام عليكم ما تفعلوه بي، فيصدقها أبو جاسم ويصرخ بنعيمة وبناتها.