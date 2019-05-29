كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات خليجية.. تفاصيل الحلقة 23 من مسلسل فتنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت هيام النار على زوجها التاجر جمال بك، قبل أن يسمع صوت الرصاص الخدم ويهرعون إلى غرفة نومه، وذلك ضمن أحداث الحلقة الـ23 من مسلسل "فتنة"، الذي يعرض على قناة "روتانا خليجية" في الـ11 بتوقيت السعودية.

وخلال الحلقة، أطلقت هيام النار على زوجها، الذي خرج وهو يصفق لها ويخبرها بأنها تحمل مسدس صوت، وأنها لو استمرت طوال حياتها في إطلاقه فلن تقتله أبدا.

مسلسل "فتنة" قصة من وحي طبيعة وشيم، وتعقيدات حياة الصحراء، من التاريخ، والمصالح، والغيرة، والأطماع، والمكائد، والمشاعر المتناقضة، والمواهب، وهو عمل للكاتبين محمد أبو سماقة، وحسام إبراهيمي، وإخراج شعلان الدباس، وبطولة: أميرة سمير، ناريمان عبد الكريم، لونا بشارة، عمر حلمي، محمد الإبراهيمي، حسن خمايسة، محمد المجالي، هاني الخالدي.