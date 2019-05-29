شيرين عبد الوهاب ونجاح جديد لمسلسل “خمسة ونص”

متابعة بتجـــــــــــرد: أطلقت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب أغنية “يا بتفكر يا بتحس” قبل أيام من السباق الرمضاني وهي شارة مسلسل “خمسة ونص” بطولة النجوم نادين نسيب نجيم، قصي خولي ومعتصم النهار.
شيرين التي غنّت “يا بتفكر يا بتحس” باللهجة اللبنانية لأوّل مرّة خلال مسيرتها الفنية، تحصد وحتى اليوم أصداء الشارة، حيث تخطى الفيديو الخاص بها العشر ملايين مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” الشهير.
أغنية “يا بتفكر يا بتحس” من كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي وتوزيع جيمي حداد وقد سجّلتها شيرين في استوديو “جيمي حداد” في لبنان.
مسلسل “خمسة ونص” يعكس أبعاد الصراع بين الحب من جهة والسلطة والمال من جهة أخرى، فيجتمع فيه النجوم نادين نسيب نجيم، قصي خولي ومعتصم النهار، وهو من كتابة إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.
لمشاهدة فيديو أغنية “يا بتفكر يا بتحس”:
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