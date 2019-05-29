عبدو شاهين بالصورة: “قاتلت الدنيا لأجلها”

متابعة بتجــــــــــرد: انتظر الجمهور طويلًا ارتباط “شاهين الهيبة” و”منى” رسميًا، إلّا أنّ أحدًا لم يتوقّع أن يتمّ زفافهما بصمت كبير وسط الظروف المحيطة.

ونشر الممثل عبدو شاهين صورة عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي من زفافه المتواضع، وعلّق: “قاتلت الدنيا كرمال هاللحظة”.

مسلسل “الهيبة الحصاد” من تأليف، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة “الصبح اخوان”، أمّا شارتي البداية والنهاية “مجبور” و”أزمة ثقة” من غناء النجم ناصيف زيتون.