تقارير ..منافسة ثلاثية على نجم منتخب تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتدمت المنافسة بين 3 أندية أوروبية من أجل التعاقد مع التونسي إلياس السخيري، نجم مونبيلييه الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وكشفت "ليكيب"، الصحيفة الرياضية الفرنسية (الثلاثاء)، أن فيورنتينا الإيطالي، فضلا عن فولفسبورج وبروسيا مونشنجلادباخ الألمانيين، دخلا في منافسة مفتوحة لضم لاعب الوسط المدافع التونسي.



وكان السخيري رفض في وقت سابق تمديد عقده مع نادي الجنوب الفرنسي لفترة إضافية، وهو ما جعل إدارة النادي ترحب ببيعه في الميركاتو الصيفي المقبل، في حالة تلقيها عرضاً مادياً قوياً.



وفرض السخيري نفسه لاعباً مهماً في تشكيلة مونبيلييه الفرنسي خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث شارك معه في 133 مباراة أسهم خلالها في 15 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.



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وانعكس هذا التألق على قيمة اللاعب السوقية التي ارتفعت في موقع "ترانسفير ماركت" لمبلغ 10 ملايين يورو.



يذكر أن السخيري وافق في السنة الماضية على تمثيل منتخب تونس، حيث شارك معه في مسابقة كأس العالم روسيا 2018، كما سيوجد معه في مسابقة أمم أفريقيا مصر 2019.