صادق الصبّاح لـ بولا يعقوبيان: نلتقي على الأهداف

بعد ان عبّرت النائب في البرلمان اللبناني بولا يعقوبيان عن اعجابها الشديد بمسلسل “خمسة ونص”، ردّ المنتج صادق الصبّاح عليها شاكراً من أعماق قلبه تهنئتها.

“يعقوبيان” إتخذت من حسابها على تويتر منبراً لتقول: “دراما هادفة لشعب اوعى، تحية الى كاست روعة ونص وإخراج وتمثيل … وطبعا وطن لبنان حقل خصب للتراجيديا يا ريت ما كان هالمسلسل هالقد بيشبهنا #خمسة_ونص“.

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أتى الردّ من منتج المسلسل صادق الصبّاح وقال: “أشكر من أعماق قلبي لفتة تهنئة النائب بولا يعقوبيان لنجوم مسلسل “خمسة ونص” وكاتبته ومخرجه.. نحن نعتزّ بك ونقدر متابعتك لهذا العمل بخاصة أننا نلتقي على الأهداف، فكلُ من منبره يرفع الصوت لمجتمع أفضل.

ويحقق المسلسل نجاحاً كبيراً في لبنان وعلى صعيد الوطن العربي خاصة أنه يعالج بعض القضايا التي تمس الشعب من تزوير أدوية السرطان، الى ملف النفايات والمطامر، الى انتخاب بيان تاج الدين، التي تلعب دورها نادين ن. نجيم، نائبة في البرلمان اللبناني، ونضالها لتوقف المطامر وضررها على صحة الناس.

المسلسل من تأليف ايمان السعيد، إخراج فيليب اسمر، يشارك في بطولته نادين نجيم وقصي خولي ومعتصم النهار، ونخبة من نجوم التمثيل بين لبنان وسوريا ابرزهم رفيق علي احمد ورولا حمادة وغيرهم. انتاج شركة الصبّاح للاعلام.