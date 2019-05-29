نورة العميري تكشف إصابتها بالسرطان.. ولا تريد تعاطف أحد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت المغنية والممثلة الكويتية نورة العميري إصابتها بمرض السرطان، قبل نحو 6 سنوات، مشددًة على أنها لم تُعلن تفاصيل المرض للجمهور أو لأهلها؛ لأنها لا تُريد أن يتم أخذ الأمر بتعاطف من أحد.

وأكدت المغنية الكويتية، في مقابلة تلفزيونية ببرنامج "خليك صالح"، الذي يقدمه الإعلامي صالح الراشد، يوميًا في رمضان، أن شخصيتها، من النوع الذي لا يحب أن يكشف أي حالة ضعف للجمهور، منوهًة أنها عاشت حياتها خلال فترة المرض بشكل طبيعي.

وأوضحت "العميري"، أن أهلها لم يعلموا طبيعة المرض أو تفاصيله، رغم مرورها بتعب شديد، وبحالة نفسية صعبة، منوهًة أنها استعادت ثقتها بنفسها وشُفيت قبل موعدها.

واستطردت نورة، أنها تؤمن بأن المرض ابتلاء من الله، وأن الله لا يبتلي إلا من يُحبه.

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وبينت أنها تعتبر الحُب الحقيقي، في لغة العيون، كونها أصدق من القلب، لافتة إلى أنها لا تعيش حالة حب الفترة الحالية؛ لأن الحب من وجهة نظرها يحتاج لإطار من ناحية البيت والعائلة.

كما أكدت أنها ستتزوج من أي شخص ترى فيه نفس شخصية والدها، دون الالتفات لمذهبه أو أمواله.

وأردفت قائلًة إنها دخلت عالم بيزنس الاكسسوارات قبل 7 سنوات، قائلة بطريقة ضاحكة إنها كانت تبيع بكمية كبيرة، مضيفًة: "شغالة نصب واحتيال من زمان".