ولاء العزام تجمع ما بين الجمال العربي والغربي.. والجمهور يشبهها بنجمة العالمية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لفتت الفنانة السورية الشابة ولاء العزام الأنظار إليها ليس فقط بسبب موهبتها المميزة في التمثيل، بل لفضل جمالها الذي يجمع ما بين الشرقي والغربي.

وأثبتت العزام تواجدها في الدراما من خلال عدد من الأعمال الفنية آخرها مسلسل "الهيبة – الحصاد" بشخصية مروة زوجة "الدب" التي اضطرت للعمل في منزل جبل بعد وفاة زوجها.

فيما شبه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة الشابة ولاء العزام بالفنانة العالمية ليندا كارتر بفترة شبابها، وتبلغ كارتر من العمر حاليًا 68 عامًا.

وبدأت المقارنات بين النجمتين حيث رأى الكثير أن العزام نسخة طبق الأصل من كارتر في شبابها، حتى أن البعض علق ان العزام عندما تصل إلى عمر الـ 60 ستكون بنفس شكل كارتر حاليًا.

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يُشار إلى ان ليندا كارتر هي فنانة ومغنية عالمية، بالإضافة لحصولها على لقب جمالي، شاركت في عدد من الأعمال من ضمنها "المرأة المعجزة".

أما النجمة الشابة ولاء العزام، فقد بدأت مشوارها الفني في عام 2014، وشاركت بعدد من الأعمال أبرزها دنيا بالموسم الثاني، باب الحارة 9، غرابيب سود ومسلسل الغريب، وتشارك في الموسم الرمضاني الحالي بـ "الهيبة – الحصاد"، و"مسافة آمان".