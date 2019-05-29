شكرا لقرائتكم خبر عن طرائف الزمن الجميل.. أكبر متعهد حفلات يشيد بصوت فلاحة اسمها أم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحلم أى موهوب باليوم الذى يصبح فيها مشهورا، ويتردد اسمه فى وسائل الإعلام وتتسلط عليه الأضواء، ويبقى عالقا فى ذهنه بعد شهرته تفاصيل وملابسات المرة الأولى التى نشرت فيها الصحف اسمه، وهكذا الفنانون تظل ذكرى أول مرة نشرت فيها أسماؤهم بالصحف عالقة فى أذهانهم دائما بكل تفاصيلها.

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ولنجوم الزمن الجميل ذكريات خاصة مع نشر أسمائهم لأول مرة فى الصحف، حيث كانت الصحف الورقية وقتها من أهم وسائل الإعلام، والوسيلة الوحيدة لشهرة الفنان، قبل بدء التليفزيون، وفى زمن لم يعرف فيه النجوم الشهرة عن طريق الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعى كما يحدث الآن، ومن بين هذه الذكريات ما نشرته مجلة الكواكب عام 1954، عن ذكريات النجوم مع أول مرة كتبت فيها أسماءهم فى الصحف.

وكانت أول مرة نشر فيها اسم كوكب الشرق أم كلثوم فى الصحف بجريدة تحمل اسم "كوكب الشرق"، وهو ما يعد من المفارقات، حيث أصبح هذا الاسم هو اللقب الدائم لأم كلثوم، وكان نشر الاسم خلال حوار أدلى به المعلم صديق أحد أكبر متعهدى الحفلات عام 1921، حيث قال إنه سمع صوت "بنت" جاءت من الفلاحين لتغنى فى القاهرة واسمها أم كلثوم، مؤكدا أنه يتوقع لها مستقبلا باهرا فى عالم الغناء، وكان لرأى المعلم صديق قيمة كبيرة عند المتعهدين الذين أقبلوا على الاستعانة بالمطربة الجديدة، وظلت أم كلثوم محتفظة بنسخة من جريدة كوكب الشرق التى نشر بها اسمها طوال حياتها.