كتب امير فتحي في الأربعاء 29 مايو 2019 08:54 صباحاً - أثارت سابين نحاس شقيقة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور جدلاً واسعاً بين المتابعين بعد أن ظهرت في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي وهي تمازح عبد النور بحسب مشهد ظهرت فيه في أحداث مسلسل “الهيبة الحصاد” مع الممثل السوري تيم حسن.
وظهرت عبد النور في الفيديو بينما كانت تقضي عطلة نهاية الأسبوع وهي تتقدم من سابين التي نادتها، وما ان وصلت نحوها حتى غنت لها بطريقة طريفة “يا مو العباية حلوة عبايتك”، في محاولة منها لتقليد الممثل تيم حسن حين غنى هذه الاغنية لها خلال إحدى الحلقات.
وبعدها تظهر عبد النور منزعجة من تصرف شقيقتها هذا بشكل طريف وابتعدت عنها وسط ضحك سابين.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا شقيقة سيرين عبد النور تثير الجدل بفيديو طريف.. وما علاقة تيم حسن؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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