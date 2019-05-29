منهنّ جنيفر أنيستون وسلمى حايك.. نجماتٌ وراء زواجهن قصص ومواقف لافتة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وراء كل زواج قصة ورواية، فهناك من تزوج زواجًا تقليديًا، فيما يكون الارتباط تتويجًا لقصة حب دامت لسنوات في حالات أخرى.

ذلك في الحياة التقليدية، فماذا عن حياة المشاهير؟ وكيف تعرّفت النجمات والنجوم على شركاء الحياة؟ هذا ما ستطويه السطور التالية، وفقًا لما أوردته مجلة "أس مغازين".

توم برادي وجيزيل بوندشين

تعرّفت العارضة البرازيلية بوندشين على برادي أواخر عام 2006، وكانت قصة التعارف مضحكة للغاية، تسردها لنا جيزيل قائلةً: "كان أصدقائي مشغولون بحياتي العاطفية وكانوا يبحثون لي عن صديق، الأمر الذي غاب طويلًا عن بالي، إلى أن قابلت توم صاحب العيون الجريئة، التي أوقعتني في حبه دون هوادة، وتزوجته في 2009 وأنجبت ابني بنيامين وابنتي فيفيان.

كلوي كارداشيان وتريستان تومسون

تم التعارف بين كلوي وتومسون، عن طريق صديقهما المشترك لاعب كرة السلة الأمريكي براندون جينينغز، وقد ارتبط الثنائي بقصة حب استمرت ثلاث سنوات، وأسفر الارتباط عن طفلة تدعى ترو، وبسبب خيانة تومسون المتكررة لكلوي انفصلا في فبراير 2019.

إميلي بلانت وجون كراسينسكي

يقول الممثل والكاتب الأمريكي جون كراسينسكي، عن ارتباطه بالممثلة البريطانية إميلي بلانت: "لم أكن أبحث عن علاقة في ذلك الوقت، لكن بمجرد أن رأيتها شعرت بالقلق والتوتر، وشعرت بأن قلبي يتحرّك نحوها وينبض بقوة، فذهبت إليها واعترفت لها بحبي وطلبت يدها للزواج، وقد كان وتم الزواج في 2010، وأنجبنا فتاتين رائعتين هازال وفيوليت".

براد بيت وجنيفر أنيستون

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أمّا الثنائي الشهير، فقد تزوجا في يوليو عام 2000، وتمّ الطلاق في أكتوبر 2005، ويقال إن السبب في الانفصال هو ظهور أنجلينا جولي في حياة براد بيت، وتزوجا بالفعل عام 2014 وانفصلا في 2016 وأنجبا 5 أبناء.

جوستين تيمبرليك وجيسيكا بيل

تزوج المغني الأمريكي جوستين من الممثلة الأميركية جيسكا بيل، بعد أن تم التعارف بينهما عن طريق المغنية الأمريكية بيفرلي ميتشل، أثناء حضورهما حفلها السابع من جوائز جولدن غلوب لعام 2007، وقد غازلت الأخيرة الزوجين بقولها: "من أكثر الشخصيات لطفًا ومودة، أحبهما كثيرًا وأتمنى لهما السعادة الأبدية".

كاميرون دياز وبنجي مادن

أمّا عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية دياز، فقد تعرّفت بزوجها قبل سنوات عديدة من الزواج، حتى تم اللقاء الرسمي في حفل عشاء عام 2014، وبعد هذا اللقاء بمدة وجيزة تزوجا على الفور.

سلمى حايك وفرانسوا هنري بينولت

تفاجأت حايك بترتيب لقاء بينها وبين رجل الأعمال الفرنسي في عام 2006، من قبل أصدقائها وقالت واصفةً هذا اللقاء لمجلة لاتينا: "لم يخطر على بالي أنني على موعد مع السعادة، ربما غضبت من ترتيب هذا اللقاء دون علمي، لكنه القدر الذي يفاجئنا بما لم يكن في الحسبان، وها نحن تزوجنا في عيد الحب عام 2009 وأنجبنا ابنتنا فالنتينا.