"ولد الغلابة" تحت "القصف" واتهامات تقليد "breaking bad" تُطارد صنّاع...

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُواجه صنّاع مسلسل "ولد الغلابة" بطولة الفنان المصري أحمد السقا، حملة سخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما طالتهم اتهامات التقليد والاقتباس من المسلسل العالمي الأنجح في العقد الأخير "breaking bad".

ورغم أن اتهامات تقليد "breaking bad" بدأت تطارد صنّاع "ولد الغلابة" منذ الحلقات الأولى، إلا أنها زادت بقوة، تزامنًا مع عرض الحلقة 22 من المسلسل، حيث بدأ "عيسى الغنام" الذي يلعب دوره أحمد السقا، في التعاون مع كبار تجار المخدرات، من خلال الاستعانة بصيدلي يقوم بطبخ مادة "الاستروكس" المخدرة، والبدء في جني الملايين وتحقيق أرباح خيالية.

وتدور أحداث مسلسل "breaking bad" المعروف، حول مدرس كيميائي، أصيب بالسرطان، فقرّر أن يستغل أيامه الأخيرة في طبخ مخدر "الميثامفيتامين"، والتعاون مع تجار المخدرات لبيع المنتج، ويكون هدفه من ذلك هو القيام بتأمين المال الكافي لعائلته قبل وفاته.

وفي المقابل، يلعب السقا شخصية مدرس مادة التاريخ، يقع في فخ الديون لتاجر مخدرات، فيضطر إلى العمل تحت قيادته، حتى يقوم بقتله، ومن ثم يتجه لتجارة المخدرات عن طريق طبخها أيضًا وبيعها للتجار.

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وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من تشابه قصة المسلسل وشخصية أحمد السقا، من "breaking bad"، وبطله الفنان براين كرانستون والذي يجسّد دور والتر وايت "معلم الكيمياء".

يُذكر أن مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، مي عمر، إنجي المقدم، كريم عفيفي، إدوارد وصفاء الطوخي، بالإضافة إلى كوكبة من الفنانين، وهو من إخراج محمد سامي.