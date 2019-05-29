الفنان مصطفى عباس سعيد بردود الأفعال عن "ولد الغلابة"

أعرب الفنان مصطفى عباس عن سعادته بردود الفعل عن دوره في مسلسل "ولد الغلابة" بطولة النجم أحمد السقا، والمعروض حاليا على القنوات الفضائية، مؤكدًا سعادته بالتعاون مع نجم بحجم أحمد السقا، مشيرًا إلى أنه أثنى كثيرًا على دوره، خصوصًا وأن معظم مشاهده كانت أمامه.

وأضاف "عباس" أن السقا نجم كبير ويعمل دوما على دعم الممثلين الذين يشاركون معه، وأنه توقع له تغير حياته الفنية بعد تقديمه دور عيد، مؤكدا أنه قال له "إن الله سيعطيه على قدر تعبه في الفترة الماضية".

وشارك مصطفى عباس في بطولة "ولد الغلابة" بجوار أحمد السقا، إنجي المقدم، مي عمر، إدوارد، هبة مجدي، محمد ممدوح، هادي الجيار، تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح.

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