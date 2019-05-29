حلا شيحة تكشف أن "السينما" كان هدفها للعودة و"زلزال" فرصة مناسبة

أكدت الفنانة المصرية حلا شيحا، أنها كانت تريد العودة للساحة الفنية بعد فترة غياب طويلة من بوابة السينما، بخاصة وعلى حسب تعبيرها "وحشتني للغاية"، إلا أنها وجدت أن الفرصة مناسبة للإطلال على جمهورها من خلال عمل درامي وهو "زلزال"، الذي تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني الحالي.

وأضافت "شيحة" فى تصريحات صحافية، "أن الدراما التليفزيونية لها طابع خاص لأنها تحمل تواصلا مباشرا مع قطاع كبير من المشاهدين".

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ويذكر أن مسلسل "زلزال" تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجي، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبدالغني، هنادي مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان.

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