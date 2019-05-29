محمد منير يخطف قلوب المشاهدين بـ"إنت البطل" لمرضى "57357" في مصر

خطف الكينج محمد منير قلوب المشاهدين فور طرح أغنية "إنت البطل" الإثنين، لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357، حيث تعد أغنية "إنت البطل" أول عمل غنائي يشارك فيه محمد منير لصالح مستشفي سرطان الأطفال، ومن جانبه أعرب "الكينج" في بيان صحفي عن سعادته الغامرة بمشاركته في هذه النوعية من الأعمال الخيرية، خصوصا إذا كانت لصالح أطفال مرضي السرطان، والتي تحمسهم على الصمود في مواجهة هذا المرض اللعين، مؤكدا أنها تجربة رائعة أن يقدم عملا، يساهم حتي ولو بجزء بسيط للتخفيف عن الأطفال.

"لا تخاف من الخوف ولا يهمكش ظروف.. قوم حارب، بطل الحكايات قدر عالصعب وفاق.. قوم حارب، إنت البطل اللي بنستناه.. فرحنّا وقوم.. الدنيا معاك.. ناسك عايزاك"، أغنية إنسانية، بكلمات تحفيزية استطاع صناعها أن يقدموها للأطفال، وهي من كلمات نصر الدين ناجي، وألحان وتوزيع أحمد فرحات، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي، وتنفيذ "ريلود" لمحمود فكري.

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