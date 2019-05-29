ريهام عبد الغفور تكشف عن ضيوف الشرف في حياتها

أكدت الفنانة ريهام عبدالغفور، أن المخرجة شيرين عادل، واحدة من ضيوف الشرف الذين أثروا في حياتها بشكل كبير، بعدما عملت تحت إداراتها في مسلسلي "الريان" و"العميل1001"، منوهة إلى أن ضيف الشرف الآخر في حياتها هو المخرج ماندو العدل، الذي عملت معه في مسلسلي "الداعية" و"حارة اليهود".

وأضافت عبدالغفور، في حوارها ببرنامج "دراما شخصية" الذي تعده وتنفذه إيناس سلامة الشواف على راديو "إينرجي"، أن حياة أي شخص يمكن أن تتحول لعمل درامي، لأن الجميع لديه أفراحه وأحزانه وأوقات الصعود والهبوط.

وتابعت أن حياتها إذا تحولت إلى مسلسل، فسيكون تصنيفه اجتماعيا مع بعض الكوميديا والأكشن والرومانسية.

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وأشارت إلى أنه من أكبر مواقف الأكشن في حياتها، حين بدأت العمل في الفن، وصدمتها سيارة "لوري" واستيقظت لتجد نفسها في المستشفى بعد إصابتها بارتجاج"، متابعة أنها تقدم في حياتها بطولة مشتركة مع زوجها وأولادها.

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وأوضحت، أنها تحب أن تلعب دائما أدوارا مؤثرة في حياة المحيطين بها، وأنه لديها الكثير من المواقف الدرامية في حياتها لأنها شخصية عاطفية، وكشفت أن الأعمال المؤثرة في حياتها بشكل كبير "لا تطفئ الشمس" و"الرحلة" و"زي الشمس".

واختتمت عبدالغفور تصريحاتها بأنها لا تريد حذف أي مشاهد من حياتها في المونتاج لأنها تتعلم من جميع التجارب.

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