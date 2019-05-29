شكرا لقرائتكم خبر عن جيل التسعينيات راجع بقوة.. على حميدة وحميد الشاعرى وعادل الخضرى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساحة الغنائية خلال الفترة الحالية عودة عدد من مطربى التسعينيات والثمانينيات، لكنهم قرروا العودة بأشكال مختلفة، سواء فى إعادة توزيع أغنياتهم القديمة، أو المشاركة فى أعمال المطربين فى توزيع أغنيات جديدة لهم، وفى هذه التقرير التالى نرصد أبرز نجوم الغناء العائدين:

على حميدة :

يعود المطرب الشعبى على حميدة صاحب أغنية "لولاكى" الشهيرة، مرة أخرى، لإعادة توزيع أغنيته "بنت بلادى زينة" من كلمات عادل عمر، وألحان وتوزيع القديم حميد الشاعرى، أما توزيع الجديد مع الموزع مصطفى غانم.



على حميدة

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حميد الشاعرى:

حميدة الشاعرى واحد من أشهر المطربين والموزعين فى فترة الثمانينيات والتسعينيات له عديد من أغينات وتوزيعات، لكن يشارك حالياً فى ألبوم مصطفى قمر الجديد، من خلال أكثر من أغانى أبرزهما أغنية "شاور كده" كلمات رمضان محمد، وألحان شادى حسن، توزيع حميد الشاعرى.

كما قدم حميد خلال الفترة الأخيرة أغنية "جلجلى" ويقدمها بصوته ومعه عماد كمال ومحمد عبد الرحمن، داخل أحداث مسلسل "الواد سيد الشحات" للنجم أحمد فهمى.



حميدة الشاعرى ومصطفى قمر

حسام حسنى

ويعود المطرب حسام حسنى بعد فترة غياب طويلة من خلال توزيع أغنية فى ألبوم محمد محيى الجديد، وتعتبر أغنية اسم الألبوم وهى "ماتسألوهاش"، كلمات سلطان صلاح، ومن ألحان محمد محيى.

عادل الخضرى

كما عاد المطرب الشعبى عادل الخضرى لإعادة توزيع أغنيته "فين كلامك" من كلمات مسعد الكومى، وألحان محمود السويفى، وتوزيع القديم حمادة أبواليزيد، أما التوزيع الجديد مع ابنه الموزع الموسيقى عمرو الخضرى، ومن المقرر أن يتم طرحها على يوتيوب والقنوات الفضائية فى الأيام المقبلة.