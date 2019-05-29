شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الرابعة من مسلسل Chernobyl تحصد تقييم 9.8 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة HBO الأمريكية، رابع حلقات المسلسل الشهير Chernobyl الذى يسرد الكارثة النووية التي حدثت في مدينة تشيرنوبيل التابعة للاتحاد السوفيتي عام 1986.
وبعد ساعات من طرح الحلقة الرابعة، حصدت تقييم 9.8 عبر موقع IMDB الشهير من قبل 2533 شخص لتتربع في المركز الأول لأكثر حلقات المسلسل تحقيقاً لأعلى تقييم.
ويتبقى حلقة أخيرة من المسلسل الشهير في موسمه الأول تعرض يوم الاثنين المقبل بتاريخ 3 يونيو وتأتى بعنوان Vichnaya Pamyat.
ويسرد المسلسل الجديد أحداث كارثة تشيرنوبيل التي وقعت في المفاعل رقم 4 فى محطة تشيرنوبيل الشهيرة فى شمال أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية، فى الفترة بين 25-26 إبريل عام 1986، والتي تسببت في إزهاق أرواح الكثيرين بسبب الإشعاعات النووية التي خلفت الانفجار.
ويشارك في بطولة المسلسل كل من جاريد هاريس، ستيلان سكارسجارد، إميلي واتسون، بول ريتر، جيسي باكلي، أدريان رولينز، وكون أونيل.
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