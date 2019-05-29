"سحورك عندنا".. تعليق ساخر من عمرو عبدالحميد على هشام عشماوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الإعلامي عمرو عبدالحميد، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، صورة رجال القوات المسلحة وبحوزتهم الإرهابي هشام عشماوي بعد تسليمه من الجيش الليبي. وكتب عمرو عبدالحميد: "سحورك عندنا، الإرهابي هشام عشماوي في قبضة رجال الجيش المصري". وسلم الجيش الوطني الليبي، الإرهابي هشام عشماوي، إلى السلطات المصرية. ويأتي ذلك بعد زيارة قام بها اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى دولة ليبيا، التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

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