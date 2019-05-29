بالأحمر.. سيرين عبدالنور تتألق في أحدث جلسة تصوير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة سيرين عبد النور، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، جلسة تصور جديدة، خضعت لها مؤخرًا، حيث ظهرت في الصور بفستان أحمر طويل.
وكتبت سيرين: "مين بحب الأحمر متلي؟"، ونالت الجلسة إعجاب محبيها ومتابعيها سيرين.
ولدت سيرين عبد النور في 21 فبراير 1977 ، ودرست في مدرسة القديس كورييه ثم درست المحاسبة ومن ثم أخذت دورات تصاميم أزياء وفي نهاية شهر نوفمير 1993 بدأت العمل في مجال "المودلينج". وكان أول عرض أزياء تشارك به لعرض ملابس خاصة بموسم الكريسماس لعدد من مصممي الأزياء منهم زهير مراد و وأبو محفوظ وغيرهم.
كما ظهرت سيرين عبد النور، في إعلان لأحد مساحيق الغسيل والذي صُور في لبنان ليُعرض في السعودية، وفي بداية عام1998 بدأت بالظهور في محطة LBC كممثلة من خلال مشاركتها في عدد من الاعمال الدرامية منها مسلسل "ماريانا" و مسلسل "غدا يوم آخر" .
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