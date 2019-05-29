الحكم بالسجن ١٥ عامًا لعلي ربيع في " فكرة بمليون جنيه"

تبدأ الحلقة ٢٥ من مسلسل فكرة بمليون جنيه، بالقبض على علاء الدين بتهمة النصب على المواطنين وجمع أموالهم وتضيعيها في البورصة، وتجدد حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيق.

يأمر سليم زهران ابنته أن تطلق زوجها علاء، ولكنها ترفض لأنها حامل منه، وهنا يعجز الأب عن التصرف، وفي نفس الوقت زوجة علاء الأولى حامل أيضًا، ويحاول محامي

علاء تخريجه من تلك القضية بأقل الخسائر، ولكنه لا يوجد دليل معهم ضد سليم زهران ويثبت أنه هو النصاب وليس علاء.

تبيع زوجة علاء الأولى ذهبها لكي توفر الأموال للمحامي الذي يترافع لزوجها، وتتبرع أيضًا أخته شيماء بمبلغ ١٤ الف جنيه لكي تسانده في أزمته،

بينما صديقه وابن خالته ياسر يذهب يبيع علاء ويعمل مع سليم زهران وهو سبب المشكلة التي يقع فيها صديقه، ولكنه يبدو أنه يتقرب منه لكي يوقعه وينقذ ابن خالته من ورطته.

تتغير شيماء وتهتم بنفسها وبدأ وزنها في النزول، حتى اصبحت كملكات الجمال، ولم يصدق أهلها ما وصلت إليه الآن.

تحكم المحكمة بسجن علاء الدين ١٥ عام ، لأن كل الأدلة ضده، ويفوز هنا زهران ويأخذ أموال علاء ولا يوجد ضده دليل.