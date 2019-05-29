تبدأ الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل "هوجان" للفنان محمد إمام, بإعتراف "لميس" زوجة رجل الأعمال "كمال اللباد" بأن "هوجان" تجمعه علاقة حب بـ "نور" إبنته. تدور أحداث الحلقة حول زيارة "بهلول" لـ شركة "لطفي الحراق", وإتهامه بسرقة أمواله, و يطلب منه "الحراق" ان يتجه للشرطه. ولكن "بهلول" يعرض عليه بأن يوفر مسكن وطعام و في المقابل يعرفه على تاريخ "كمال اللباد". تنتهي الحلقة بسفر "هوجان" إلى لبنان ليتعاون مع أعداء كمال اللباد لكي يقضي عليه و ينتقم منه بعد أن عرف بأن كمال اللباد وراء مقتل والدة و والدته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. محمد إمام يعادي رياض الخولي في "هوجان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.