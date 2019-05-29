كتب امير فتحي في الأربعاء 29 مايو 2019 06:56 صباحاً - تواصل الاعلامية السعودية لجين عمران الترويج لهاتف هواوي الجديد P30 Pro والذي أثبت أنه يجمع بين الأداء المذهل والكاميرات المتفوقة والبطارية القوية ومجموعة من المزايا المتقدمة.

فقد نشرت لجين عمران فيديو جديد لها، وذلك عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه وهي تحمل HUAWEI P30 Pro بلون «شروق الشمس العنبري» (Amber Sunrise) الذي تم اطلاقه في مجموعة مختارة من متاجر الإلكترونيات في المملكة العربية السعودية ومتاجر هواوي.

وعلقت لجين عمران على الفيديو قائلة: “

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كانت هذه تفاصيل خبر لجين عمران تواصل الاعلان لـ هواوي: “عم جوجل شغال معاي حلااااوة”.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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