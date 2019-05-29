تعرف على أكثر نجوم الهند تعرضا للإصابة أثناء التصوير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البعض منا يعلم أن الأفلام والسينما الهندية لها نكهتها الخاصة من حيث أداء الممثلين والتصوير والأسلوب والأزياء والرقص، لذلك يعجب كثيرا من الجمهور المصرى بالأفلام البوليودية، ولكن لا أحد يعلم أن تصوير الأفلام فى الهند أيضا له مخاطر، حيث يتعرض الكثير من الممثلين الهنود لإصابات خطيرة أثناء تصويرهم مشاهد الأكشن، لذلك سنرصد لكم على النحو التالى أكثر ممثلى بوليود تعرضا للإصابة أثناء التصوير على النحو التالى:



شاروخ خان : شاروخ خان : تعرض لإصابة بليغة وجروح فى قدمه أدت الى تمزق فى الأربطة لديه، خلال تصويره فيلم Fan .



رانفير سينج : رانفير سينج : تعرض الممثل الهندى رانفير سينج لإصابة بالرأس بليغة اثناء تصويره فيلم Padmavat .



جون ابراهام : جون ابراهام : تعرض لإصابة بركبته أثناء تصوير فيلم Force 2 .



فارون دهاون فارون دهاون تعرض لإصابة بركبته أثناء تصوير فيلم 3Street Dancer ، مما ألزمه الفراش لعدة أسابيع . Advertisements

تايجر شروف تعرض لإصابة بظهره أثناء تصويره فيلم Flying jatt .

سيدارث مالهوترا سيدارث مالهوترا حيث تعرض لإصابتين شديدتين ، الأولى بقدمه خلال تصوير فيلم Agentleman ، والثانية بمفاصل اليد خلال تصوير Marjavaan .

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