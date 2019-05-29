كتب امير فتحي في الأربعاء 29 مايو 2019 05:54 صباحاً - خضعت الفنانة اللبنانية كارول سماحة لجلسة ماكياج على يد خبير التجمل بول قسطنطينيان في حلقة جديدة من برنامج “حلوة رمضان”.
وكشفت كارول سماحة في الحلقة انها كانت تعاني من عقدة بسبب “حناكها” وقالت “اول ما تخرجت من الجامعة كان استاذي يقول لي كارول انت عن جد حدا موهوب بالتمثيل بس عندك مشكلة حناكك كثير عراض”.
وتابعت كارول ان كلام استاذها سبب لها عقدة نفسية وانها سألت عن امكانية تضعيف الحنك ولكن دكتور التجميل حذرها حينها من القيام بهذه العملية لانها خطيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. كارول سماحة تكشف عن معاناتها من عقدة بسبب شكل “حنكها” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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