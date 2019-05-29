النجمة كاردي بي «صادمة» بدون مكياج.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تحاول النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة كاردي بي، دائما التواصل مع محبيها و معجبيها عبر صفحتها الشخصية على موقع “انستجرام ” وذلك حتى في وقت اهتمامها بنفسها .

النجمة العالمية البالغة من العمر 26 عاما، نشرت علي الـ stories الخاصة بصفحتها علي ” انستجرام” بعض المتقطفات التي تظهرها بدون مكياج أو تصفيف شعر، وهو الأمر الذي يجده الكثيرون بانه غريب علي كاردي بي التي تظهر دائما بـ ” full makeup ” و شعر مستعار بالوان مختلفة و خاطفة للأنظار.

ثم ظهرت كاردي بي بصورة اخري و هي تستخدم ” السشوار أو مجفف الشعر ” لكي تبدو أكثر جمالا وبريقا.

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وعلى جانب أخر، أعلن موقع Tmz الأمريكي عن أن كاردي بي ألغت حفلها الغنائي الذي كان من المقرر إحيائه يوم الثلاثاء 21 مايو، وتم تأجيله لشهر سبتمبر المقبل، بسبب شعورها بالتعب نتيجة خضوعها لعملية تجميل منذ أيام.

وأكد الموقع الأمريكي أن النجمة العالمية، لم تتمكن من إحياء الحفل بسبب شكواها من الآثار الجانبية لعملية شفط الدهون، وتكبير الثدي، لافتا إلى أن الأطباء طالبوها بالحصول على فترة راحة لكي يستعيد جسدها كامل العافية.

وأشار موفع Tmz إلى أن المغنية الامريكية أخبرت جمهورها خلال حفلها الماضي الذي أقيم مطلع شهر مايو الجاري أن حركتها على المسرح تجعلها تشعر بالتعب كثيرًا.