نجوم الفن في حفل سحور MBC.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

أقامت شبكة قنوات MBC حفل سحور ضخم فى أحد الفنادق بالجيزة ، وذلك للاحتفال بنجاح أعمال موسم رمضان 2019.

الحفل شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن، الذين عرضت أعمالهم هذا العام على MBC، ومنهم الفنان أحمد السقا، والفنان علي ربيع، والفنانة صابرين، والفنانة أمينة خليل، والفنان كريم محمود عبد العزيز، والفنانة إنجى المقدم ، والفنانة مي عمر،وزوجها المخرج محمد سامي، والفنانة ريهام عبدالغفور.

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كما حضر الفنان إياد نصار، والفنان خالد الصاوى، والفنانة رشا مهدى، والفنانة منة فضالى، والفنانة مى سليم، والفنانة هنا شيحة، والفنانة داليا البحيري وزوجها وابنته الفنانة الشابة ملك حسن، والفنانة رزان مغربي، والفنانة لبلبة، والفنانة ليلى علوي، والإعلامي عمرو أديب، وغيرهم.

وتم الإعلان خلال الحفل عن إطلاق قناة جديدة تحمل اسم “MBC شمال إفريقيا”، لتكون تلك القناة موجهة لدول المغرب العربي: “تونس والمغرب والجزائر”.

وأعلن سام بارنيت، الرئيس التنفيذى لشبكة قنوات “MBC”، اسم رئيس الشبكة الجديدة، وهو محمد عبد المتعال، وذلك بعد النجاح العظيم الذى حققه فى إدارة شبكة قنوات “MBC مصر”، على مدار السنوات الخمس الماضية، وهو ما أكده مازن الحايك، المتحدث باسم المجموعة.