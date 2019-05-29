داليا البحيري تحتفل بنجاح ابنة زوجها الفنانة الشابة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المصرية داليا البحيري على حضور حفل سحور مجموعة قنوات MBC، للاحتفال مع ابنة زوجها الفنانة الشابة ملك حسن بنجاحها في الموسم الرمضاني الحالي.

حيث تألقت الفنانة الشابة ملك حسن في مسلسل “زي الشمس”، والذي عرض على شاشة قنوات MBC، ولعبت خلاله دور “كارما” ابنة “فريدة” والذي قدمته الفنانة ريهام عبدالغفور.

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ملك التقطت خلال الحفل الكثير من الصور مع داليا، مما كشف عن العلاقة الطيبة التي تجمعهما، كما التقطت صورة مع والدها، بالإضافة لعدد من النجوم في الحفل ومن بينهم الفنانة ريهام عبدالغفور، التي لعبت دور والدتها في المسلسل.

داليا نشرت مجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “سحور إم بي سي مصر مع العائلة ونجمة العيلة الصاعدة ملوكة”.

مسلسل “زي الشمس” تدور أحداثه حول شقيقتين، تُقتل إحداهما، وتبحث الأخرى وهي محامية عن قاتل شقيقتها، والقصة مأخوذة عن المسلسل الإيطالي sisters، وهو من كتابة مريم ناعوم، ومن بطولة دينا الشربيني، وسوسن بدر، وجمال سليمان،وأحمد السعدني، وريهام عبدالغفور، وعدد كبير من النجوم.