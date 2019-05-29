تعليق جاد شويري على مشاركته رامز جلال في برنامج «رامز في الشلال»

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رنا صلاح الدين - القاهرة Gololy
كشف المخرج اللبناني جاد شويري، تفاصيل مشاركته في برنامج “رامز في الشلال”، ومساعدة الفنان المصري رامز جلال، في الإيقاع بضيوف برنامجه.
جاد شويري، قال في حوار صحفي له: “أنا سعيد بردود الأفعال للغاية لعدة أسباب، أهمها أن برنامج “رامز في الشلال” ساعد في انتشاري وأعادني للأضواء في مصر مجددًا لأني كنت غائبا عن الوسط الفني المصري وباتت أغلب أعمالي في الفترة الأخيرة وراء الكواليس كمخرج مع فنانين لبنانيين، لذلك سعدت بتواجدي على الشاشات المصرية، أما رامز جلال أشكره كثيرًا لأنه هو من اختارني أنا وباقي فريق العمل”.
وأضاف: “قبل مشاركتي في رامز في الشلال، كانت تتردد أقاويل أمامي أن برامج المقالب مفبركة ولكن بعد حضوري الكواليس ومقابلتي بمعظم ضيوف البرنامج لم أشعر أن أي فنان كان يعلم بوجود مقلب، وبالعكس كان هناك تعتيم على وسائل الإعلام حول فكرة المقلب أو موقع التصوير”.
وتابع: “أكبر دليل أن برنامج رامز ليس مفبركا أن هناك ضيوفا عندما وصلوا إندونيسيا وعلموا أن هناك مقلبا انسحبوا وقرروا عدم المشاركة، أما سبب اتهام رامز بأن برامجه مفبركة فهو أن العام قبل الماضي حدثت أزمة بين الإعلامي نيشان وطوني خليفة “الصديقان “بسبب برنامج “رامز تحت الأرض” ووصلت لوسائل الإعلام، لهذا شكك البعض أن المقالب مفبركة”.
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