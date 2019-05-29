غادة عبدالرازق: لن أعمل مع هيفاء وهبي.. وتمنيت لقاء هذا النجم

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

كشفت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق عن بعض أسرارها الفنية وعلاقاتها مع أصدقائها داخل الوسط الفني.

غادة نفت وجود أي خلاف بينها وبين الفنانة إلهام شاهين، وأكدت أن إلهام صديقة مقربة منها، وأنها تحبها جدا، وتحب العمل معها.

الفنانة المصرية قالت إن حياتها مع أحفادها تغيرت للأفضل، فتشعر أنهم جزء منها، وعندما تراهم يرقصون أمام المرآة تتذكر نفسها وهي صغيرة.

غادة قالت إنه لا يوجد خلافات بينها وبين المخرج محمد سامي حاليا، حيث اتصلت به لتهنئه على مسلسل «ولد الغلابة» للفنان أحمد السقا، والذي حقق نجاحا كبيرا في شهر رمضان.

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الفنانة المصرية أكدت أنها لا تلتفت للانتقادات التي تحبطها وتحاول التأثير بشكل سلبي عليها، وتفكر فقط في الانتقادات الهادفة، والتي تسعى للتطوير منها.

غادة أكدت أنها لن تعمل مستقبلا مع النجمة اللبنانية الفنانة هيفاء وهبي لأن كل منهما لها شخصيتها المميزة والمختلفة، وأكدت أن عملهما معا في فيلم «دكان شحاتة»، كان له ظروف خاصة، مشيرة إلى أنها تحب هيفاء وتحب شكلها، وترى أنها حققت نجومية داخل مصر.

الفنانة غادة عبدالرازق اعترفت أنها كانت تتمنى لقاء النجم الراحل الفنان رشدي أباظة، حيث حلمت بالوقوف أمامه والتمثيل معه في فيلم، لافتة إلى أنها تحبه جدا.

غادة قالت خلال حوارها مع جيهان عبدالله على «نجوم إف إم»، في برنامج «رسايل»، إنها تتمنى أن تقدم شخصية «شجر الدر أو حتشبسوت»، خلال عمل فني، ولكنها تستبعد حدوث ذلك لأنه يحتاج لميزانية ضخمة.