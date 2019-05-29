- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف الفنان المصري أحمد السعدني، عن المعاناة التي يعانيها بسبب دوره في مسلسل «زي الشمس»، والمعروض ضمن السباق الرمضاني الحالي.
أحمد السعدني، كشف أن السؤال حول الكشف عن هوية قاتل فريدة، والتي تجسدها الفنانة ريهام عبدالغفور، تسبب في فقدانه للكثير من أصدقائه.
وكانت أصابع الاتهام تشير إلى أن “عمر” الذي يجسد دوره أحمد السعدني، وأغلب المتابعين للمسلسل يتناقشون حول الأمر في مواقع التواصل الاجتماعي ويتكهنون بأن هذه ستكون النهاية.
ونشر أحمد السعدني، صورة لكوميكس نظمه النشطاء يتساءل عن قاتل فريدة، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر».
مسلسل “زي الشمس” تدور أحداثه حول شقيقتين، تُقتل إحداهما، وتبحث الأخرى وهي محامية عن قاتل شقيقتها، والقصة مأخوذة عن المسلسل الإيطالي sisters، وهو من كتابة مريم ناعوم، ومن بطولة دينا الشربيني، وسوسن بدر، وجمال سليمان،وأحمد السعدني، وريهام عبدالغفور، وعدد كبير من النجوم.
وكشف أحمد السعدني عن أصعب مشهد قام بتصويره قائلًا: إن مشهد المشرحة للتعرف على زوجته خلال أحداث المسلسل، كان متعبًا من الناحية النفسية عليه وعلى الفنانة دينا الشربيني، ويعتبر من أصعب مشاهد العمل.
وعن الأخبار لتي نشرت حول النسخة الإيطالية للمسلسل أكد أنها تختلف كثيرًا عن النسخة المصرية، موضحًا أن العمل يحتوي على الكثير من التفاصيل الجديدة والمشوقة.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السعدني خسرت الكثير من أصدقائي بسبب هذا السؤال؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.