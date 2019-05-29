أحمد السعدني خسرت الكثير من أصدقائي بسبب هذا السؤال؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد السعدني، عن المعاناة التي يعانيها بسبب دوره في مسلسل «زي الشمس»، والمعروض ضمن السباق الرمضاني الحالي.

أحمد السعدني، كشف أن السؤال حول الكشف عن هوية قاتل فريدة، والتي تجسدها الفنانة ريهام عبدالغفور، تسبب في فقدانه للكثير من أصدقائه.

وكانت أصابع الاتهام تشير إلى أن “عمر” الذي يجسد دوره أحمد السعدني، وأغلب المتابعين للمسلسل يتناقشون حول الأمر في مواقع التواصل الاجتماعي ويتكهنون بأن هذه ستكون النهاية.

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ونشر أحمد السعدني، صورة لكوميكس نظمه النشطاء يتساءل عن قاتل فريدة، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر».

مسلسل “زي الشمس” تدور أحداثه حول شقيقتين، تُقتل إحداهما، وتبحث الأخرى وهي محامية عن قاتل شقيقتها، والقصة مأخوذة عن المسلسل الإيطالي sisters، وهو من كتابة مريم ناعوم، ومن بطولة دينا الشربيني، وسوسن بدر، وجمال سليمان،وأحمد السعدني، وريهام عبدالغفور، وعدد كبير من النجوم.

وكشف أحمد السعدني عن أصعب مشهد قام بتصويره قائلًا: إن مشهد المشرحة للتعرف على زوجته خلال أحداث المسلسل، كان متعبًا من الناحية النفسية عليه وعلى الفنانة دينا الشربيني، ويعتبر من أصعب مشاهد العمل.

وعن الأخبار لتي نشرت حول النسخة الإيطالية للمسلسل أكد أنها تختلف كثيرًا عن النسخة المصرية، موضحًا أن العمل يحتوي على الكثير من التفاصيل الجديدة والمشوقة.