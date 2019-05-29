بعد غياب.. جومانا مراد تظهر وترد على الشائعات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة السورية جومانا مراد، عن عدد من أسرارها الشخصية والفنية وكذلك بعض الشائعات التي تعرضت لها عبر مسيرتها.

جومانا مراد، قالت خلال لقائها في برنامج «تفاعلكم»، مع الإعلامية سارة دندراوي، والمذاع عبر فضائية «العربية»: «العمل الأهم في مسيرتي الفنية سينمائيًا فيلم “كباريه”، وتلفزيونيًا الخيط الأبيض».

وأضافت: «تحقيق النجومية في مصر صعب، لأنه يحتاج إلى موهبة وذكاء وحضور، وتعرضت للنصب من قِبل عدد من المنتجين، لكن أخذت حقي في النهاية».

وعن أكثر الشائعات التي تعرضت قالت: «عندما انتشرت صورة لي في الحج قالوا إنني اعتنقت الإسلام وهذا خبر مضحك بالتأكيد، لأني مسلمة منذ الولادة والحمد لله».

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كما ردت على أخبار شراء زوجها جزيرة لها عند إنجابها لطفلها الأول محمد، نافية كل هذه الأخبار، وأنها عارية تمامًا عن الصحة.

أما عن اعتزالها الفن قالت: «لم أعتزل الفن ولكن كان لا بد من الابتعاد لفترة ما، من أجل استقراري وحياتي الزوجية وإنجابي، وسأعود قريبًا».

كما أكدت أنها ندمت على فيلم «لحظات أنوثة» وقت عرضه، لكن الآن لم تعد نادمة عليه لأنه نصيب وقدر، أما عن الدور الذي لا يمكن أن تقدمه هو الذي لا تشعر أنها يمكنها تأديته بشكل جيد، لكن أدوار الإغراء عادية بالنسبة لها وقدمتها بالسينما بشكل غير مبتذل، لأن الإغراء قد يكون بالنظرة وليس بالعري.

وكشفت أن أهم مشكلة تواجه الدراما السورية اليوم هي الأوضاع السياسية التي تمر بها الدولة، مؤكدة أنها تؤيد تعبير الفنان عن أرائه السياسية، لكن دون أن يقلل أو يسيء للآخرين.