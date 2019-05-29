ريهام عبدالغفور تكشف تفاصيل حادث تعرضت له في بداياتها الفنية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور، عن عدد من أسرارها الشخصية والحادث الذي تعرضت له في بداية دخولها المجال الفني.

ريهام عبدالغفور، قالت خلال لقائها في برنامج «دراما شخصية»، مع المذيعة إيناس الشواف، والمذاع عبر «إنرجي»: إنها لو أرادت تحويل حياتها الشخصية لمسلسل، سيكون تصنيفه إجتماعي، وسيكون به أكشن ورمانسية وكوميديا.

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وأضافت: «من المواقف الأكشن في حياتي إني أول ما بدأت أمثل في “لوري” خبطني وأنا رايحة التصوير وصحيت في المستشفى عندي ارتجاج».

وتابعت: «بقدم في حياتي بطولة مشتركة مع زوجي وأولادي.. وعمري ما كنت كومبارس دايمًا ليا دور”، مؤكدة أن ضيوف الشرف الذين لهم تأثير كبير في حياتها المخرجة شيرين عادل، والتي قدمت معها أدوار مهمة في مسلسل “الريان” و”العميل 1001”.. والمخرج ماندو العدل التي قدمت معها “الداعية” و”حارة اليهود».

واستطردت: «بحب دايمًا دوري يكون مؤثر في حياة الناس مهما كانت مساحته.. وأي حد بيخذلني بشيله خالص من حساباتي بعد ما أديله فرص، ومن الأعمال التي لها تأثير كبير في حياتي بمخرجينها وكتابها “لا تطفئ الشمس” و”الرحلة” و “زي الشمس”».