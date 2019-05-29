لطيفة: فقدت الوعي بسبب بليغ حمدي.. وأحمد زكي أطلق عليّ هذا الاسم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أدلت الفنانة التونسية لطيفة بالكثير من التصريحات حول حياتها الفنية وعلاقتها بزملائها الفنانين.

لطيفة تذكرت تفاصيل أول لقاء جمعها بالموسيقار الكبير بليغ حمدي، حيث كشفت أنها فقدت الوعيد بمجرد أن رأته، بقولها: ” “أغمى عليّ، وبعد ما فوقت غنيت قدامه، ولما روحت كلمت الحي كله وكلمت أهلي وأخواتي”.

الفنانة التونسية كشفت أنه كان ينصحها كثيرا، قائلة: “نصحني وقالي لازم أكمل حياتي في مصر، ودايما كان بيحذرني من إني أتعامل بطيبة لأن ليس كل الناس بمثل هذه الطيبة”.

ومن ناحية أخرى، قالت إن الفنان الراحل أحمد زكي كان أول من هنأها بعدما حصلت على جائزة الموسيقى العالمية في لاس فيغاس، حيث قالت: “كلمني وقالي مبروك، حلو أوي، ده كان فنان رائع ربنا يرحمه”.

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وأضافت، خلال استضافتها في برنامج “عايشة شو”: ”أحمد زكي قبل ما يموت وكان لسه خارج من المستشفى عدى عليّ وقالي كان لازم يسموكي البهجة مش لطيفة”.

وخلال الحلقة نفت لطيفة ما تردد عن هجومها على الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مؤكدة أنها تحبها كثيرا، بقولها: “أنا من أكتر الناس اللي بحب هيفاء وهبي، لكنها قالت بنفسها إنها مش مطربة، لأن لها لوناً غنائياً خاصاً بها، ونجحت كممثلة”، لافتة أنها تحب أيضا الفنانة سيرين عبدالنور واعتبرتها من الفنانات الإستعراضيات المميزات.

الفنانة التونسية كشفت أيضا أنها عرضت عليها أغنية “أخاصمك آه” في البداية لكنها رفضتها لكونها كانت قدقمت أغنية لها نفس الموضوع، لتأخذها الفنانة نانسي عجرم بعد ذلك وتكون انطلاقتها الفنية.

وعن أهم مطربة خليجية قالت إنها تعتبر المطربتين أحلام ونوال الأهم في منطقة الخليج، في عصرنا الحالي، ونفت وجود خلافات مع الفنانة أحلام، حيث قالت: “مش فاكرة كم مشكلة حصلت بيننا، لكن إحنا بنتعاتب وبنتصافى، وآخر مرة اتقابلنا في المطار قعدنا نحكي ونصفي اللي بيننا”.