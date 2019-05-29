ساموزين يؤدي العمرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافر النجم السوري ساموزين إلى المملكة العربية السعودية، حيث أدى مناسك العمرة، وحرص على مشاركة محبيه بصورة له من داخل الحرم المكي.

ساموزين ظهر في الصورة بملابس الإحرام أمام الكعبة، معرباً عن سعادته بأداء العمرة في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الكريم في تعليق كتب فيه: «الحمدلله الذي تتم بها الصالحات لقد أنعم الله علينا بعمره في العشره الأخيره من رمضان نسأل الله أن يتقبلها منا وعن والدينا».

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فانز ساموزين تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات هنأوا فيها الفنان السوري، متمنيين له عمرة مقبولة، وذنب مغفور، كما طلبوا منه الدعاء بالأمن والسلام لجميع دول الوطن العربي.

يُذكر أن ساموزين فاجأ محبيه من خلال ظهوره كضيف شرف في إحدى حلقات مسلسل «بدول الحدوتة 3» للنجمة المصرية دنيا سمير غانم، حيث جسد شخصية مصمم أزياء، في الوقت الذي يجهز فيه لطرح أغنية جديدة.

من ناحية أخرى، كان كليب أغنية «الأسطوانة المشروخة» آخر عمل طرحه سامو، والأغنية من كلمات أحمد علي موسى، ألحان مدين وتوزيع طارق توكل.