ابنة نانسي عجرم تتألق في عرض مسرحي والفنانة تدعمها بين الحضور.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت «ميلا» ابنة النجمة اللبنانية نانسي عجرم الكبرى في عرض مسرحي ضخم، وحرصت الفنانة على دعم ومساندة ابنتها بحضور العرض.

وفي صور ومقاطع فيديو من العرض، ظهرت نانسي بين الحضور، تصفق وتشجع ابنتها، وتلتقط صوراً ومقاطع فيديو لها، وهي اللقطات التي اثارت اعجاب فانز النجمة اللبنانية، مثنيين على موقفها التشجيعي لموهبة ابنتها، وحرصها على التواجد في حفلها كأي أم، بعيداً عن نجوميتها، وانشغالاتها الفنية.



نانسي كانت قد كشفت مؤخراً عن حب «ميلا» للرقص، في الوقت الذي لفتت فيه إلى امتلاك ابنتها الثانية «إيلا» لصوت جميل، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج «مجموعة إنسان» عبر شاشة mbc، بينما اعربت الفنانة عن عدم تفضيلها لاحتراف بناتها للفن، مبررة ذلك بقولها: « عالم الفن حلو وفيه أشياء حلوة بس الشهرة بتقيد حياتك شوي، واحب أن تعيش بناتي حياة طبيعية بدون قيود».

يُذكر أن نانسي عجرم رُزقت فبراير الماضي بمولودة جديدة من زوجها فادي هاشم، وقد اطلقت عليها اسم “ليا”، وهي الابنة الثالثة للزوجين، حيث انجبت نانسي ابنتهما «ميلا» يوم 16 مايو 2009، و«إيلا» يوم 23 أبريل 2011.

من ناحية أخرى، تستعد نانسي عجرم لإحياء سهرة رمضانية بالقاهرة، وذلك يوم 30 مايو الجاري، بخيمة ليالي المريلاند.